Переговори в нормандському форматі. Фото: nbuviap.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n120421-nimechchyna-vystupyla-za-zberejennya-normandskogo-formatu-peregovoriv-dlya-vreguluvannya-konfliktu.html

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Німеччина виступає за збереження нормандського формату переговорів. Франція та ФРН повинні й далі бути посередниками у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Важливо, щоб перемовини з метою пошуку політичного врегулювання ситуації в Луганській та Донецькій областях, тривали й після закінчення виборів президента України. Про це 6 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки у Франції заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє DW із посиланням на агенцію новин dpa.

Член німецького уряду зазначив, що в Берліні та Парижі сподіваються, що переговори щодо Донбасу в нормандського форматі триватимуть і надалі.

Як відомо, вперше зустріч у нормандському форматі відбулася 6 червня 2014 року. Тоді в містечку Бенувіль у Нормандії зустрілися президенти України, Франції, Росії та глава уряду Німеччини. Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні глав Міністерств закордонних справ цих країн. Темою переговорів цих зустрічей були пошуки політичного врегулювання для конфлікту на Донбасі.

Раніше глава Франції Еммануель Макрон спілкувався з російським президентом Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі. Сторони домовилися продовжити роботу в нормандському форматі.

Нагадаємо, на початку року Польща запропонувала змінити нормандський формат — додати до нього Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Також Варшава запропонувала призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України.