Во Франции запретят акции «желтых жилетов» в наиболее пострадавших районах. Фото: комсомольская правда

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Во Франции правительство введет запрет на акции «желтых жилетов», ограничив место проведения демонстраций. Протесты нельзя будет проводить на Елисейских полях и других центральных районах Парижа, которые сильно пострадали от беспорядков и актов вандализма в прошлые выходные.

Запрет введут на неопределенный период также в Тулузе и Бордо. О таком решении заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

Массовые беспорядки продолжаются во Франции с ноября прошлого года. Однако, на прошлых выходных были зафиксированы вспышки насилия, а в Париже сожгли и разграбили элитные магазины.

Филипп заявил, что, кроме ограничения для демонстрантов, власти планируют изменить стратегию безопасности и дать полицейским больше возможностей во время разгона толпы. В частности, правоохранители смогут использовать видеонаблюдение и беспилотники, чтобы фиксировать нарушителей и притягивать их к ответственности. Другие меры, которые позволят полицейским применить силу пока не озвучивались.

По мнению Филиппа, необходимо запретить протесты, целью которых является грабеж и мародерство, а всех участников демонстраций и тех, кто поддерживает их в интернете, необходимо привлечь к ответственности как соучастников преступления.

Запрет коснется только акций «желтых жилетов», а для мирных разрешенных протестов правила останутся прежними.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста «желтые жилеты» подожгли известный парижский ресторан. В заведение Fouquet’s демонстранты кинули коктейль Молотова.