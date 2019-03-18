Экс-наместнику Путина в Крыму Белавенцеву дали 13 лет тюрьмы, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n119563-eks-namestniku-putina-v-krymu-belavencevu-dali-13-let-turmy.html

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Святошинский районный суд Киеве 18 марта заочно приговорил так называемого бывшего полномочного представителя президента России в Крыму Олега Белавенцева к 13 годам лишения свободы.

Белавенцева признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщил в Фейсбук генеральный прокурор Юрий Луценко.

В марте прошлого года киевский суд признал Белавенцева виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Суд установил, что экс-полпред с февраля по март 2014 года с представителями российской власти помог российским военнослужащим и военным казачьим обществам организовать «действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

Спецрасследование относительно Белавенцева Генеральная прокуратура завершила осенью 2016 года. Белавенцева назначили полномочным представителем президента России в так называемом Крымском федеральном округе в марте 2014 года. В июле 2016 года Россия упразднила это образование и включила его в состав Южного федерального округа.

Напомним, что в январе этого года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил к 13 годам тюрьмы и экс-президента Украины Виктора Януковича.