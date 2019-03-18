Глава Warner Bros. ушел в отставку после обвинений в связях с актрисой Шарлоттой Кирк, фото — wallofcelebrities.com

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Глава Warner Bros. 54-летний Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в ненадлежащих сексуальных связях с актрисой. Он обещал помочь в карьере 21-летней актрисе Шарлотте Кирк в обмен на секс.

В официальном заявлении Warner Bros. содержится благодарность менеджеру за 25-летнюю работу и подчеркивается, что Цудзихара «признает — его поведение может помешать компании двигаться вперед», сообщает The Wall Street Journal.

В начале марта издание Hollywood Reporter написало, что в 2013 году у Цудзихары была сексуальная связь с 21-летней актрисой Шарлоттой Кирк. Из переписки, которую опубликовало издание, следовало, что в обмен на связь менеджер обещал помочь карьере Кирк.

Актриса снялась в двух эпизодических ролях фильмов Warner Bros. — «В активном поиске» и «8 подруг Оушена». Сама Кирк заявляла, что у нее нет никаких претензий к Цудзихаре и что «он ей ничего не обещал».

В мае 2018 году возник еще один секс-скандал в Голливуде. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании женщины. Вайнштейн также находится под следствием по обвинению в сексуальных преступлениях в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Еще раньше сразу восемь женщин обвинили знаменитого американского киноактера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.