Військовий переворот: в Судані заарештували президента і високопоставлених чиновників. Фото: комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n120605-viyskovyy-perevorot-v-sudani-zaareshtuvaly-prezydenta-i-vysokopostavlenyh-chynovnykiv.html

Ракурс

Президента Судану Омара аль-Башира взяли під домашній арешт. Командування армії відсторонило президента від посади і заарештувало високопоставлених чиновників з його близького оточення.

Під час військового перевороту командування армії затримало діючих і колишніх високопоставлених чиновників, включаючи керівника правлячої партії «Національний конгрес» і голову президентської гвардії. Про це повідомляє Sky News Arabia, передає «РБК-Україна».

Наразі під арештом також перебувають колишній міністр оборони, губернатор столичної провінції і колишній віце-президент країни.

Сьогодні в столиці Судану (Хартум) пройшла офіційна зустріч командування армії, під час якої військові прийняли рішення про управління країною. Очікується, що пізніше командування зробить важливе оголошення в ефірі телеканалів.

Зазначимо, вчора жертвами протестів у столиці стали 11 осіб, серед яких шестеро осіб з сил уряду. Для боротьби з демонстрантами поліція використовувала сльозогінний газ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Судані останні три місяці антиурядові демонстрації. Громадяни країни вимагають відставки президента, а під час зіткнень з поліцією десятки осіб отримали травми.