Співробітники російських органів внутрішніх справ звернулися з проханням про надання політичного притулку в Україні, фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n120604-dvoie-rosiyskyh-pravoohoronciv-poprosyly-politychnogo-prytulku-v-ukrayini-video.html

Ракурс

Двоє діючих співробітників російських органів внутрішніх справ звернулися до українських прикордонників з прохання про надання політичного притулку.

Інцидент стався на пункті пропуску «Гоптівка», розташованому в Дергачівському районі Харківської області, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Шукачі притулку заявили, що в Росії їх переслідують за принципову позицію щодо протидії злочинності. За їхніми словами, вони намагалися протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин через аптеки, в результаті чого виявили стійке злочинне угрупування з розгалуженою системою зв’язків серед російських високопосадовців.

Зазначається, що стосовно прохачів притулку внутрішня безпека МВС Росії сфабрикувала кримінальну справу. Росіяни наголошують, що отримали від друзів інформацію про реальну загрозу їхній свободі, здоров’ю та життю.

«Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку із замовленням „зверху“ вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну», — зазначають у Держприкордонслужбі.

Наразі надана прохачами притулку інформація перевіряється.

Нагадаємо, восени минулого року на Сумщині затримали жителя Москви, котрий звернувся з проханням про надання політичного притулку. За його словами, в Росії він зазнавав переслідувань через політичні та релігійні погляди.