Сотрудники российских органов внутренних дел обратились с просьбой о предоставлении политического убежища в Украине, фото: Госпогранслужба

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Двое действующих сотрудников российских органов внутренних дел обратились к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении политического убежища.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Гоптовка», расположенном в Дергачевском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Искатели убежища заявили, что в России их преследуют за принципиальную позицию по противодействию преступности. По их словам, они пытались противодействовать распространению наркотических веществ через аптеки, в результате чего обнаружили устойчивую преступную группировку с разветвленной системой связей среди российских чиновников.

Отмечается, что в отношении просителей убежища внутренняя безопасность МВД России сфабриковала уголовное дело. Россияне отмечают, что получили от друзей информацию о реальной угрозе их свободе, здоровью и жизни.

«Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом „сверху“ они приняли решение бежать из РФ в Украину», — отмечают в Госпогранслужбе.

Сейчас предоставленная просителями убежища информация проверяется.

Напомним, осенью прошлого года на Сумщине задержали жителя Москвы, который обратился с просьбой о предоставлении политического убежища. По его словам, в России он подвергался преследованиям за политические и религиозные взгляды.