В интернете опубликовали ролик, где фура сбивает Зеленского. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120603-vybory-2019-zelenskomu-hotyat-usilit-ohranu-iz-za-videorolika-kotoryy-rasprostranila-komanda.html

Ракурс

Владимиру Зеленскому могут усилить охрану после того, как в интернете опубликовали ролик, где фура сбивает победителя первого тура президентских. выборов.

В команде Зеленского утверждают, что провокационный ролик распространил штаб Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба кандидата.

«В 21.34 10 апреля на официальном Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ze2019.com

Сразу после так называемого ДТП в кадре показывают белое вещество, на первый взгляд похожее на наркотики, и надпись: «У каждого своя дорога».

В штабе Зеленского утверждают, что видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром того же дня. Вот оригинал рекламного ролика «Время объединиться ради будущего», опубликованного в YouTube 10 апреля.

В команде кандидата добавили, что 7 апреля на официальной Facebook-странице действующего президента опубликовали обращение Порошенко, в котором глава государства призвал единомышленников присоединяться к его команде. В видеообращении и в описании к публикации есть ссылка на веб-страницу euua.org.

Представители Зеленского утверждают, что после регистрации на этом сайте пользователю на мобильный телефон приходит СМС, что содержит ссылки на Telegram и Viber-каналы. В указанном канале в «Телеграмм» и появилось скандальное видео с фурой.

В штабе Зеленского заявили, что будут рекомендовать кандидату в президенты усилить охрану.

Напомним, 10 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался сдавать анализы специалистам Добровольной антидопинговой ассоциации VADA. В штабе политика сообщили, что кандидат готовится к дебатам и не может сдавать анализы повторно.