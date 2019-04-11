Николаевская верфь: 100 новых рабочих мест ежегодно и собственный учебный центр

Николаевская верфь выполняет заказ по ремонту судна дноуглубительного флота «Крымская-9», фото: «Николаев – город корабелов»

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Судостроительная судоремонтная компания «Николаевская верфь» запускает масштабный образовательный проект и планирует выход на международные рынки. Планом компании на 2019 год предусмотрено создание собственного учебного центра нового типа. В нем молодежь будет овладевать судостроительными специальностями — сварщиков, сборщиков корпусов металлических судов, трубопроводчиков судов.

Сейчас компания «Николаевская верфь» выполняет работы по годовому контракту для клайпедского концерна BLRT (Литва), подрядные работы по контракту для судоремонтного завода Черноморская (ИСРЗ), а также заказ по ремонту судна дноуглубительного флота «Крымская-9», принадлежащего филиалу «Дельта лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины».

«Николаевская верфь» приступила к реализации пятилетней стратегии развития. Разработка стратегии развития компании выполнена одесской компанией Sadko Consulting при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).