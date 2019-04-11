Миколаївська корабельня: 100 нових робочих місць щороку і власний навчальний центр

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Миколаївська корабельня виконує замовлення з ремонту судна днопоглиблювального флоту «Кримська-9», фото: «Миколаїв – місто корабелів»
Миколаївська корабельня: 100 нових робочих місць щороку і власний навчальний центрhttps://racurs.ua/ua/n120602-mykolayivska-korabelnya-100-novyh-robochyh-misc-schoroku-i-vlasnyy-navchalnyy-centr.htmlРакурс
Суднобудівна судноремонтна компанія «Миколаївська верф» запускає масштабний освітній проект і планує вихід на міжнародні ринки. Планом компанії на 2019 рік передбачено створення власного навчального центру нового типу. У ньому молодь опановуватиме суднобудівні спеціальності — зварювальників, збирачів корпусів металевих суден, трубопровідників суден.
Зараз компанія «Миколаївська верф» виконує роботи за річним контрактом для клайпедського концерну BLRT (Литва), підрядні роботи за контрактом для судноремонтного заводу Чорноморська (ИСРЗ), а також замовлення з ремонту судна днопоглиблювального флоту «Кримська-9», що належить філії «Дельта лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України».
«Миколаївська верф» приступила до реалізації п’ятирічної стратегії розвитку. Розробка стратегії розвитку компанії виконана одеською компанією Sadko Consulting за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).
«Основним завданням, поставленим перед нами виконавчим директором компанії ССК „Миколаївська верф“ Сергієм Покуєм, було створення щороку не менше 100 нових робочих місць. Фахівці розробили стратегію розвитку компанії і зараз сприяють реалізації. Проект передбачає як зміцнення позицій компанії в Україні, так і комплексне рішення щодо її виходу на міжнародні ринки. Освоєння нових напрямків діяльності, нарощування обсягів виробництва протягом наступних п’яти років — основні пріоритети стратегії», — зазначив партнер компанії Sadko Consulting Олександр Горячук.
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