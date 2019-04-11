Миколаївська корабельня: 100 нових робочих місць щороку і власний навчальний центр

Миколаївська корабельня виконує замовлення з ремонту судна днопоглиблювального флоту «Кримська-9», фото: «Миколаїв – місто корабелів»

https://racurs.ua/ua/n120602-mykolayivska-korabelnya-100-novyh-robochyh-misc-schoroku-i-vlasnyy-navchalnyy-centr.html

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Суднобудівна судноремонтна компанія «Миколаївська верф» запускає масштабний освітній проект і планує вихід на міжнародні ринки. Планом компанії на 2019 рік передбачено створення власного навчального центру нового типу. У ньому молодь опановуватиме суднобудівні спеціальності — зварювальників, збирачів корпусів металевих суден, трубопровідників суден.

Зараз компанія «Миколаївська верф» виконує роботи за річним контрактом для клайпедського концерну BLRT (Литва), підрядні роботи за контрактом для судноремонтного заводу Чорноморська (ИСРЗ), а також замовлення з ремонту судна днопоглиблювального флоту «Кримська-9», що належить філії «Дельта лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України».

«Миколаївська верф» приступила до реалізації п’ятирічної стратегії розвитку. Розробка стратегії розвитку компанії виконана одеською компанією Sadko Consulting за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).