Стратегічні запаси кави у Швейцарії становлять 15,3 тис. т

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Влада Швейцарії оголосила про плани скасування надзвичайного запасу кави, заявивши, що «кава не є життєво необхідною» відповідно до критеріїв, згідно з якими формують резерви. Крім того, у відомстві наголошують, що кавові зерна майже не містять калорій.

Відповідна практика була запроваджена ще в період між Першою та Другою світовими війнами, коли Швейцарія готувалася до потенційних дефіцитів у разі війни, стихійного лиха або епідемій, повідомляє видання The Guardian.

Nestle, виробник розчинної кави Nescafe, та інші імпортери за швейцарським законодавством зобов’язані зберігати мішки з сировиною. Загалом у цьому переліку 15 компаній, котрі зберігають 15,3 тис. т кави. Цих запасів країні має вистачити на три місяці.

Остаточне ухвалення рішення з цього питання очікується в листопаді. Зобов’язання щодо зберігання кави закінчуються наприкінці 2022 року. У разі, якщо цей термін не буде продовжено, компанії зможуть позбутися стратегічних запасів, які зберігають на своїх складах.

У країні також зберігається запас основних продуктів, таких як цукор, рис, харчові олії та корми для тварин.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що кавомани живуть довше, ніж люди, які взагалі не п’ють каву.