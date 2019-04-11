Стратегические запасы кофе в Швейцарии составляют 15,3 тыс. т

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Власти Швейцарии объявили о планах отмены чрезвычайного запаса кофе, заявив, что «кофе не является жизненно необходимым» в соответствии с критериями, согласно которым формируют резервы. Кроме того, в ведомстве отмечают, что кофейные зерна почти не содержат калорий.

Соответствующая практика была введена еще в период между Первой и Второй мировыми войнами, когда Швейцария готовилась к потенциальным дефицитам в случае войны, стихийного бедствия или эпидемий, сообщает издание The Guardian.

Nestle, производитель растворимого кофе Nescafe, и другие импортеры, согласно швейцарскому законодательству, обязаны хранить мешки с сырьем. Всего в этом списке 15 компаний, которые хранят 15,3 тыс. т кофе. Этих запасов стране должно хватить на три месяца.

Окончательное принятие решения по этому вопросу ожидается в ноябре. Обязательства по хранению кофе заканчиваются в конце 2022 года. В случае, если этот срок не будет продлен, компании смогут избавиться стратегических запасов, хранящихся на их складах.

В стране также хранятся запас основных продуктов, таких как сахар, рис, пищевые масла и корма для животных.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что любители кофе живут дольше, чем люди, которые вообще не пьют кофе.