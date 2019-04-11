Brexit отсрочен до 31 октября. Фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n120600-brexit-lidery-stran-evrosouza-soglasilis-predostavit-velikobritanii-otsrochku-do-31-oktyabrya.html

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Отсрочку Brexit (Брексит) до 31 октября 2019 года согласовали представители 27 стран ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла предложение Евросоюза отсрочить до 31 октября 2019 года дату выхода его страны из состава Европейского Союза. Таким образом Лондон получит дополнительные шесть месяцев «на поиски лучшего решения». Об этом 11 апреля сообщил глава Евросовета Дональд Туск на собственной странице в Twitter.

Как пишет DW, ранее об отсрочке «Брексита» до 31 октября договорились участники внеочередного саммита Европейского Союза в Брюсселе. Планируется, что в июне Брюссель проверит, принимает ли Лондон необходимые меры для выхода Великобритании из ЕС.

Однако, Тереза Мэй и Дональд Туск еще предполагают, что Brexit может произойти и до выборов в Европарламент. Отсрочку могут отменить, если парламент Британии ратифицирует соглашение, согласованное Мэй с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Накануне Палата общин парламента Великобритании одобрила план главы правительства Терезы Мэй по отсрочке выхода страны из состава Евросоюза до 30 июня. За это решение проголосовали 420 депутатов, против выступили 110 парламентариев.

Ранее Мэй заявляла, что новая отсрочка сроков Brexit (Брексит) необходима Лондону для того, чтобы Великобритания могла без инцидентов выйти из ЕС.

Напомним, президент Европейского Совета Дональд Туск предложил Великобритании гибкую отсрочку Brexit на 12 месяцев. А президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поставил жесткий ультиматум Лондону: парламент должен до 12 апреля ратифицировать соглашение, до тех пор стране не дадут никакой отсрочки Brexit.