Brexit відтерміновано до 31 жовтня. Фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n120600-brexit-lidery-krayin-ievrosouzu-pogodylysya-nadaty-velykiy-brytaniyi-vidstrochku-do-31-jovtnya.html

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Відстрочку Brexit (Брекзит) до 31 жовтня 2019 року погодили представники 27 країн ЄС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прийняла пропозицію Євросоюзу відстрочити до 31 жовтня 2019 року дату виходу її країни зі складу Європейського Союзу. Таким чином Лондон отримає додаткові шість місяців «на пошуки кращого рішення». Про це 11 квітня повідомив глава Євроради Дональд Туск на власній сторінці у Twitter.

Як пише DW, раніше про відтермінування «Брекзиту» до 31 жовтня домовилися учасники позачергового саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Планується, що в червні Брюссель перевірить, чи вживає Лондон необхідних заходів для виходу Великої Британії з ЄС.

Однак, Тереза Мей та Дональд Туск ще припускають, що Brexit може відбутись і до виборів в Європарламент. Відстрочку можуть скасувати, якщо парламент Британії ратифікує угоду, погоджену Мей з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Напередодні Палата громад парламенту Великої Британії схвалила план глави уряду Терези Мей з відтермінування виходу країни зі складу Євросоюзу до 30 червня. За це рішення проголосували 420 депутатів, проти виступили 110 парламентарів.

Раніше Мей заявляла, що нова відстрочка термінів Brexit (Брекзит) необхідна Лондону для того, щоб Велика Британія могла без інцидентів вийти з ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Дональд Туск запропонував Великій Британії гнучку відстрочку Brexit на 12 місяців. А президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер поставив жорсткий ультиматум Лондону: парламент повинен до 12 квітня ратифікувати угоду, доти країні не дадуть жодного відтермінування щодо Brexit.