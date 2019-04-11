На Кубі 10 квітня набрала чинності нова конституція, фото: geographyofrussia.com

https://racurs.ua/ua/n120599-nova-konstytuciya-kuby-nabula-chynnosti.html

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Нова конституція Куби набула чинності 10 квітня. Вона замінює попередню, ухвалену за часів правління Фіделя Кастро ще у 1976 році.

Нова редакція основного закону частково визнає приватну власність, значення малого та середнього бізнесу, а також іноземних інвестицій для економіки та запроваджує посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Водночас, нова конституція не передбачає політичної лібералізації. Комуністична партія залишається єдиною законною політсилою Куби, у конституції залишаються положення про її керівну роль у суспільстві й соціалістичний характер держави.

«Нова конституція — дитя свого часу, вона знову відображає різноманіття суспільства», — заявив перший секретар Центрального комітету Компартії Куби Рауль Кастро Рус.

Нагадаємо, проект нової конституції жителі Куби підтримали на референдумі в лютому. За нього проголосували 86,85% (6,5 млн людей), проти — 9% (706 тис. людей), явка склала 84,4%. До цього протягом трьох місяців тривало обговорення проекту конституції в регіонах країни та на підприємствах. Представники опозиції закликали кубинців голосувати проти нового основного закону.