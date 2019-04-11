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Школяра підозрюють у виробництві уранового концентрату
Японського школяра підозрюють у незаконній торгівлі ураном через інтернетhttps://racurs.ua/ua/n120598-yaponskogo-shkolyara-pidozruut-u-nezakonniy-torgivli-uranom-cherez-internet.htmlРакурс
Японська поліція підозрює 16-річного школяра з Токіо в незаконному придбанні невеликої кількість урану на інтернет-аукціоні.
Він також перебуває під слідством за підозрою в переробці урану і продажу його через Інтернет, повідомляє телеканал NHK.
У 2017 році японська поліція дізналася, що порошок і тверді матеріали, позначені як «уран», продавалися на сайті одного з онлайн-аукціонів, і деякі з них вже були продані.
Перевірка показала, що ці матеріали були радіоактивним збідненим ураном — продуктом, що утворюється в процесі виробництва ядерного палива.
Одного з покупців ідентифікували як токійського старшокласника.
Правоохоронці зазначають, що вони також підозрюють його в покупці природного урану і виробництві «жовтого кексу» — порошку уранового концентрату, отриманого за допомогою вилуговування уранової руди. Отримання такого порошку є проміжним етапом при переробці уранових руд після їх видобутку перед збагаченням урану. Такий порошок, як правило, має досить низьку радіоактивність, оскільки майже повністю складається з ізотопу урану U-238, котрий має надзвичайно тривалий період напіврозпаду, що перевищує 4 млрд років.
Поліцейські вважають, що школяр продав його через Інтернет. Вони вивчають, чи порушують його дії законодавство, яке забороняє торгівлю ядерним паливом без ліцензії.
Нагадаємо, восени минулого року в Росії школяр вистрілив з ракетниці у чоловіка через суперечку про Другу світову війну.
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