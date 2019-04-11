Криза у Венесуелі: США закликають ООН визнати Гуайдо законним керівником країни

Хуан Гуайдо, фото BusinessLIVE

https://racurs.ua/ua/n120597-kryza-u-venesueli-ssha-zaklykaut-oon-vyznaty-guaydo-zakonnym-kerivnykom-krayiny.html

Ракурс

Віце-президент США Майк Пенс у середу закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) відкликати акредитацію посла Венесуели, призначеного президентом Ніколасом Мадуро, і визнати лідера опозиції Хуана Гуайдо законним керівником країни.

За його словами, США підготували відповідну резолюцію й закликають усі держави підтримати її. Відповідна заява пролунала під час виступу Пенса на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє агентство Reuters.

«Настав час для ООН визнати тимчасового президента Хуана Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Він має призначити свого представника», — наголосив Пенс.

Зазначається, що в дипломатів є сумніви щодо того, чи вдасться Вашингтону здобути підтримку, необхідну для ухвалення такого рішення в Раді Безпеки ООН або на Генеральній Асамблеї.

Понад 50 країн визнали Гуайдо лідером Венесуели.

На запитання, чи вважають Сполучені Штати підтримкою достатньою, щоб змусити уряд Мадуро залишити ООН, Пенс зазначив: «Я вважаю, що імпульс перебуває на боці свободи».

Нагадаємо, на початку квітня лояльні до Мадуро Законодавчі збори Венесуели ухвалили рішення про позбавлення Гуайдо недоторканності.