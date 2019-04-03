Хуан Гуайдо, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n120271-lidera-venesuelskoyi-opozyciyi-pozbavyly-nedotorkanosti.html

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Лояльні до чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро Законодавчі збори ухвалили рішення про позбавлення недоторканності лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Тепер Гуайдо загрожує затримання, оскільки щодо нього в країні ведуться два розслідування, повідомляє видання Deutsche Welle.

Реагуючи на цю новину, Гуайдо у своєму твіттері заявив, що його він не визнає рішення «незаконного органу, невідомого венесуельському народові».

23 січня цього року, наступного дня після початку другого президентського строку Мадуро, Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки президента країни. Його очільником Венесуели визнають більшість країн Євросоюзу, частина країн Латинської Америки, США, Канада та Австралія. Проте всередині країни у Мадуро ще є досить велика підтримка, зокрема з боку армії.

Гуайдо у своєму твіттері сьогодні попередив військових про відповідальність за можливі дії, що суперечитимуть конституції.

Нагадаємо, в інтернеті з’явився відеозапис стрілянини по мітингувальниках, відкритої з вертольота в місті Кабімас на північному-заході країни. Наразі інформації про загиблих чи поранених немає.