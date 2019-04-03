Хуан Гуайдо, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n120271-lidera-venesuelskoy-oppozicii-lishili-neprikosnovennosti.html

Ракурс

Лояльное к действующему президенту Венесуэлы Николаса Мадуро Законодательное собрание приняло решение о лишении неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Теперь Гуайдо грозит задержание, поскольку относительно него в стране ведутся два расследования, сообщает издание Deutsche Welle.

Реагируя на эту новость, Гуайдо в своем твиттере заявил, что его он не признает решения «незаконного органа, неизвестного венесуэльском народу».

23 января этого года, на следующий день после начала второго президентского срока Мадуро, Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его главой Венесуэлы признают большинство стран Евросоюза, часть стран Латинской Америки, США, Канада и Австралия. Однако внутри страны у Мадуро еще достаточно большая поддержка, в частности со стороны армии.

Гуайдо в своем твиттере сегодня предупредил военных об ответственности за возможные действия, которые будут противоречить конституции.

Напомним, в интернете появилась видеозапись стрельбы по митингующим, открытой с вертолета в городе Кабимас на северо-западе страны. На данный момент информации о погибших или раненых нет.