Кризис в Венесуэле: по протестующим открыли огонь из вертолета (ВИДЕО)

Инцидент произошел в городе Кабимас

https://racurs.ua/n120269-krizis-v-venesuele-po-protestuuschim-otkryli-ogon-iz-vertoleta-video.html

Ракурс

В Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по протестующим.

Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Кабимас (штат Сулия), сообщает телеканал VPI.

В интернете была опубликована короткая любительская видеозапись, на которой можно увидеть, как над городом пролетает вертолет. В это время слышны звуки выстрелов и крики людей на земле, которые пытаются скрыться.

Информации о погибших или раненых пока нет.

Штат Сулия в настоящее время переживает масштабный энергетический кризис — уже восемь дней регион остается без энергоснабжения.

Напомним, венесуэльская оппозиция запланировала на 6 апреля начало операции «Свобода», которая должна привести к падению власти президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не стал раскрывать деталей акции, однако, судя по всему, речь идет о масштабных акциях протеста. Кроме того, в разных регионах страны формируются «комитеты по помощи и свободе».

Недавно в своем твиттере Гуайдо опубликовал обращение к вооруженным силам страны, в котором предупредил об ответственности за возможное участие военнослужащих в антиконституционных мероприятиях.