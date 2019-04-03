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Инцидент произошел в городе Кабимас

Кризис в Венесуэле: по протестующим открыли огонь из вертолета (ВИДЕО)

3 апр 2019, 09:00
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В Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по протестующим.

Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Кабимас (штат Сулия), сообщает телеканал VPI.

В интернете была опубликована короткая любительская видеозапись, на которой можно увидеть, как над городом пролетает вертолет. В это время слышны звуки выстрелов и крики людей на земле, которые пытаются скрыться.

Информации о погибших или раненых пока нет.

Штат Сулия в настоящее время переживает масштабный энергетический кризис — уже восемь дней регион остается без энергоснабжения.

Напомним, венесуэльская оппозиция запланировала на 6 апреля начало операции «Свобода», которая должна привести к падению власти президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не стал раскрывать деталей акции, однако, судя по всему, речь идет о масштабных акциях протеста. Кроме того, в разных регионах страны формируются «комитеты по помощи и свободе».

Недавно в своем твиттере Гуайдо опубликовал обращение к вооруженным силам страны, в котором предупредил об ответственности за возможное участие военнослужащих в антиконституционных мероприятиях.


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