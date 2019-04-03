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Инцидент произошел в городе Кабимас
Кризис в Венесуэле: по протестующим открыли огонь из вертолета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n120269-krizis-v-venesuele-po-protestuuschim-otkryli-ogon-iz-vertoleta-video.htmlРакурс
В Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по протестующим.
Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Кабимас (штат Сулия), сообщает телеканал VPI.
В интернете была опубликована короткая любительская видеозапись, на которой можно увидеть, как над городом пролетает вертолет. В это время слышны звуки выстрелов и крики людей на земле, которые пытаются скрыться.
Информации о погибших или раненых пока нет.
Штат Сулия в настоящее время переживает масштабный энергетический кризис — уже восемь дней регион остается без энергоснабжения.
#AHORA Helicópteros disparando hoy sobre manifestantes en Cabimas, estado Zulia. #ReporteVPItv#2Abr— VPItv (@VPITV) 2 квітня 2019 р.
Vía @MMalaverMpic.twitter.com/JPOxDHjWb7
Напомним, венесуэльская оппозиция запланировала на 6 апреля начало операции «Свобода», которая должна привести к падению власти президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не стал раскрывать деталей акции, однако, судя по всему, речь идет о масштабных акциях протеста. Кроме того, в разных регионах страны формируются «комитеты по помощи и свободе».
Недавно в своем твиттере Гуайдо опубликовал обращение к вооруженным силам страны, в котором предупредил об ответственности за возможное участие военнослужащих в антиконституционных мероприятиях.
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