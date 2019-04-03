Інцидент стався в місті Кабімас

https://racurs.ua/ua/n120269-kryza-u-venesueli-po-protestuvalnykah-vidkryly-vogon-iz-vertolota-video.html

Ракурс

У Венесуелі невідомі особи відкрили вогонь із вертольота по протестувальниках.

Інцидент стався на північному заході країни в місті Кабімас (штат Сулія), повідомляє телеканал VPI.

В інтернеті був опублікований короткий аматорський відеозапис, на котрому можна побачити, як над містом пролітає вертоліт. У цей час чути звуки пострілів та крики людей на землі, котрі намагаються сховатися.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

Штат Сулія зараз переживає масштабну енергетичну кризу — вже вісім днів регіон залишається без енергопостачання.

Нагадаємо, венесуельська опозиція запланувала на 6 квітня початок операції «Свобода», котра має призвести до повалення влади президента країни Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо не став розкривати деталей акції, проте, судячи з усього, йдеться про масштабні акції протесту. Крім того, у різних регіонах країни формуються «комітети з допомоги та свободи».

Нещодавно у своєму твіттері Гуайдо опублікував звернення до збройних сил країни, у котрому попередив про відповідальність за можливу участь військовослужбовців у антиконституційних заходах.