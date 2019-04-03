Вчені наголошують на недосконалості сучасної моделі боротьби з наркоторгівлею

https://racurs.ua/ua/n120268-ucheni-vstanovyly-chomu-borotba-z-narkotorgivleu-ie-takou-neefektyvnou.html

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Група учених з Університету Вайомінгу (США) створила комп’ютерну модель під назвою NarcoLogic, щоб встановити, чому багаторічна боротьба з наркотрафіком, здійснювана урядом США, є такою неефективною.

Протягом п’яти десятиліть зусилля уряду США щодо перехоплення та вилучення кокаїну та інших наркотиків, що потрапляють до країни з Південної Америки через Центральну Америку та Мексику, була значною мірою неефективною, а обсяг наркотрафіку продовжував зростати, повідомляє видання EurekaAlert.

Створена вченими комп’ютерна модель пропонує базований на фактичних даних інструмент для оцінки різних сценаріїв перехоплення кокаїну та прогнозування того, як наркоконтрабандисти реагують на спроби влади перехопити їхні наркотики. Розробка моделі базувалася на численних теоріях, емпіричних дослідженнях, ЗМІ та кількох власних роках досліджень авторів у регіоні.

Створена вченими модель давала реалістичні прогнози щодо дій наркоторговців у регіоні у відповідь на втручання правоохоронних органів.

Ця модель продемонструвала, наскільки торгівля наркотиками широко поширена і важко викорінювана і як ця сфера реагує на спроби перекриття каналів наркотрафіку та конфіскацію партій наркотиків правоохоронцями.

Дослідники встановили, що неефективність боротьби з наркотрафіком пов’язана з тим, що акцент діяльності правоохоронних органів, зосереджений на визначенні шляхів транспортування наркотиків і їх перехопленні, викликає ланцюгову реакцію серед наркоторгових організацій та картелів, котрі шукають нові точки входу в цю гру «кішки і миші». Ця реакція призводить до вимушеного поширення на нові території та фрагментації існуючих шляхів наркоторгівлі, залишаючи за собою значний побічний збиток, включаючи корупцію, насильство, вирубування лісів для будівництва підпільних злітно-посадкових смуг, примусове вигнання громад з їхніх земель та відмивання прибутку від наркотиків через інші види бізнесу, включаючи розведення великої рогатої худоби.

Так, транзитна зона наркотиків у Західній півкулі зросла з 3,2 млн кв. км до 11,2 млн кв. км у період між 1996 та 2017 роками. Це ускладнює для правоохоронних органів можливість відслідковувати та нейтралізовувати мережі збуту наркотичних речовин.

«Заборона (перехоплення) сама по собі завжди буде проблематичною. Ми потребуємо нового підходу до політики у сфері наркотиків», — говорить один із дослідників Зої Пірсон.

Ліквідація голів картелів також не може бути запорукою перемоги у війні з наркотрафіком, зазначають учені. Здавалося б, смерть або арешт таких впливових наркоторговців як Пабло Ескобар та Хоакін Гусман Лоера, відомий як «Ель Чапо», дійсно була значним прогресом у цій сфері.

Однак, це лише поверхове враження, наголошують дослідники.

Насправді, зазначає Пірсон, такі дії створюють «ефект таргана», в якому інші торговці наркотиками піднімаються нагору в злочинній ієрархії, щоб заповнити наявну відсутність керівництва.

Дослідники сподіваються, що Конгрес США та урядові агенції використають їхню модель для створення нової стратегії боротьби з наркотиками.

Нагадаємо, нещодавно генпрокурор Юрій Луценко повідомляв про викриття в Україні масштабної мережі наркоторгівлі, в котрій були задіяні близько 1 тис. осіб.