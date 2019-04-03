Ученые установили, почему борьба с наркоторговлей является такой неэффективной

Ученые отмечают несовершенство современной модели борьбы с наркоторговлей

https://racurs.ua/n120268-uchenye-ustanovili-pochemu-borba-s-narkotorgovley-yavlyaetsya-takoy-neeffektivnoy.html

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Группа ученых из Университета Вайоминга (США) создала компьютерную модель под названием NarcoLogic, чтобы установить, почему многолетняя борьба с наркотрафиком, осуществляемая правительством США, является такой неэффективной.

В течение пяти десятилетий усилия правительства США по перехвату и изъятию кокаина и других наркотиков, попадающих в страну из Южной Америки через Центральную Америку и Мексику, была в значительной мере неэффективной, а объем наркотрафика продолжал расти, сообщает издание EurekaAlert.

Созданная учеными компьютерная модель предлагает основанный на фактических данных инструмент для оценки различных сценариев перехвата кокаина и прогнозирования того, как наркоконтрабандисты реагируют на попытки властей перехватить их наркотики. Разработка модели базировалась на многочисленных теориях, эмпирических исследованиях, СМИ и нескольких собственных годах исследований авторов в регионе.

Созданная учеными модель давала реалистичные прогнозы относительно действий наркоторговцев в регионе в ответ на вмешательство правоохранительных органов.

Эта модель продемонстрировала, насколько торговля наркотиками широко распространена и трудно искореняема и как эта сфера реагирует на попытки перекрытия каналов наркотрафика и конфискации партий наркотиков правоохранителями.

Исследователи установили, что неэффективность борьбы с наркотрафиком связана с тем, что акцент деятельности правоохранительных органов, сосредоточенный на определении путей транспортировки наркотиков и их перехвате, вызывает цепную реакцию среди наркоторгових организаций и картелей, которые ищут новые точки входа в эту игру «кошки и мыши». Эта реакция приводит к вынужденному распространению на новые территории и фрагментации существующих путей наркоторговли, оставляя за собой значительный побочный ущерб, включая коррупцию, насилие, вырубку лесов для строительства подпольных взлетно-посадочных полос, принудительное изгнание общин с их земель и отмывание прибыли от наркотиков через другие виды бизнеса, включая разведение крупного рогатого скота.

Так, транзитная зона наркотиков в Западном полушарии выросла с 3,2 млн кв. км до 11,2 млн кв. км в период между 1996 и 2017 годами. Это затрудняет для правоохранительных органов возможность отслеживать и уничтожать сети сбыта наркотических веществ.

«Запрет (перехват) сам по себе всегда будет проблематичным. Мы нуждаемся в новом подходе к политике в сфере наркотиков», — говорит один из исследователей Зои Пирсон.

Ликвидация голов картелей также не может быть залогом победы в войне с наркотрафиком, отмечают ученые. Казалось бы, смерть или арест таких влиятельных наркоторговцев как Пабло Эскобар и Хоакин Гусман Лоэра, известный как «Эль Чапо», действительно была значительным прогрессом в этой сфере.

Однако, это лишь поверхностное впечатление, отмечают исследователи.

На самом деле, подчеркивает Пирсон, такие действия создают «эффект таракана», в котором другие торговцы наркотиками поднимаются вверх в преступной иерархии, чтобы заполнить существующее отсутствие руководства.

Исследователи надеются, что Конгресс США и правительственные агентства используют их модель для создания новой стратегии борьбы с наркотиками.

Напомним, недавно генпрокурор Юрий Луценко сообщал о разоблачении в Украине масштабной сети наркоторговли, в которой были задействованы около 1 тыс. человек.