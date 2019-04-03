Марк Цукерберг, фото: Flickr

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Компания Facebook Inc гораздо лучше противостоит вмешательству в выборы, чем это было в 2016 году, но не может гарантировать, что соцсеть не будет использована для подрыва выборов в Европейский парламент в мае.

Об этом во вторник в интервью ирландской национальной телерадиокомпании RTE заявил генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг, сообщает агентство Reuters.

«Мы, конечно, достигли большого прогресса… Но нет, я не думаю, что кто-то может гарантировать в мире, где у вас есть национальные государства, которые пытаются вмешаться в выборы. Нет ни одной вещи, которую мы можем сделать и сказать „хорошо, мы решили эту проблему“, — подчеркнул Цукерберг. — Это продолжающаяся гонка вооружений, где мы постоянно наращиваем нашу оборону, и эти правительства также развивают свою тактику».

По словам Цукерберга, с 2016 года произошло немало выборов, которые были относительно беспроблемными и продемонстрировали возможности созданной защиты.

Под давлением регуляторов Евросоюза, которые требовали сделать соцсеть более защищенной от зарубежного вмешательства в преддверии парламентских выборов в ЕС, компания на прошлой неделе сделала более строгими свои правила политической рекламы в Европе.

Соцсеть также планирует увеличить усилия в борьбе с дезинформацией накануне голосования, и будет сотрудничать с немецким информационным агентством DPA для улучшения проверки фактов.

Напомним, осенью 2018 года Великобритания оштрафовала компанию Facebook на 644 млн долл. за утечку персональных данных пользователей.