Марк Цукерберг, фото: Flickr

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Компанія Facebook Inc набагато краще протистоїть втручанню у вибори, ніж це було у 2016 році, але не може гарантувати, що соцмережа не буде використана для підриву виборів до Європейського парламенту в травні.

Про це у вівторок в інтерв’ю ірландській національній телерадіокомпанії RTE заявив генеральний директор компанії Facebook Марк Цукерберг, повідомляє агентство Reuters.

«Ми, звичайно, досягли великого прогресу… Але ні, я не думаю, що хтось може гарантувати в світі, де у вас є національні держави, які намагаються втрутитися в вибори. Немає жодної речі, яку ми можемо зробити і сказати „гаразд, ми вирішили цю проблему“, — наголосив Цукерберг. — Це триваюча гонка озброєнь, де ми постійно нарощуємо нашу оборону, і ці уряди також розвивають свою тактику».

За словами Цукерберга, з 2016 року відбулося чимало виборів, котрі були відносно безпроблемними й продемонстрували можливості створеного захисту.

Під тиском регуляторів Євросоюзу, котрі вимагали зробити соцмережу більш захищеною від закордонного втручання напередодні парламентських виборів у ЄС, компанія минулого тижня зробила більш строгими свої правила щодо політичної реклами в Європі.

Соцмережа також планує збільшити зусилля у боротьбі з дезінформацією напередодні голосування, і буде співпрацювати з німецьким інформаційним агентством DPA для покращення перевірки фактів.

Нагадаємо, восени 2018 року Велика Британія оштрафувала компанію Facebook на 644 млн дол. через витік персональних даних користувачів.