Кризис в Венесуэле: США призывают ООН признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным руководителем страны

Хуан Гуайдо, фото: BusinessLIVE

https://racurs.ua/n120597-krizis-v-venesuele-ssha-prizyvaut-oon-priznat-lidera-oppozicii-huana-guaydo-zakonnym.html

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Вице-президент США Майк Пенс в среду призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) отозвать аккредитацию посла Венесуэлы, назначенного президентом Николасом Мадуро, и признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным руководителем страны.

По его словам, США подготовили соответствующую резолюцию и призывают все государства поддержать ее. Такое заявление прозвучало во время выступления Пенса на заседании Совета безопасности ООН, сообщает агентство Reuters.

«Настало время для ООН признать временного президента Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Он должен назначить своего представителя», — отметил Пенс.

Отмечается, что у дипломатов есть сомнения относительно того, удастся ли Вашингтону получить поддержку, необходимую для принятия такого решения в Совете безопасности ООН или на Генеральной ассамблее.

Более 50-ти стран признали Гуайдо лидером Венесуэлы.

На вопрос, считают ли Соединенные Штаты поддержку достаточной, чтобы заставить правительство Мадуро покинуть ООН, Пенс отметил: «Я считаю, что импульс находится на стороне свободы».

Напомним, в начале апреля лояльное к Мадуро законодательное собрание Венесуэлы приняло решение о лишении Гуайдо неприкосновенности.