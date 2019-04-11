Новые виды вымерших людей обнаружили на Филиппинах. Фото: FLORENT DETROIT

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Ракурс

На Филиппинах ученые обнаружили по меньшей мере три новых вида вымерших людей. Их останки обнаружили в пещере на острове Лузон.

Представители вымерших людей неизвестного вида жили на острове более 50 тыс. лет назад. Его физические особенности сочетают в себе черты современного человека и черты свойственные парантропам и австралопитекам. Об этом сообщает ВВС.

В 2007 году в этой пещере находили плюсневую кость человека, но определить его вид ученые не смогли. Затем ученые отправились в пещеру с новым исследованием и нашли фаланги пальцев ног и рук, моляр и премоляр. По ним ученые установили не менее трех новых видов людей.

Найденные моляры оказались похожи на коренные зубы современных людей, но гораздо меньше по размеру. К сожалению, выделить ДНК из останков для определения последовательности генома не удалось.

Ученые надеются в ближайшее время установить ближайших родственников нового вида и узнать, как на острове появились новые неизвестные виды. Исследователи предполагают, что вымершие люди могли случайно добраться до острова и там начали развиваться по особому пути эволюции.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили самого большого тираннозавра.