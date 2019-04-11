Нові види вимерлих людей виявили на Філіппінах. Фото: FLORENT DETROIT

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Ракурс

На Філіппінах вчені виявили щонайменше три нових види вимерлих людей. Їх останки виявили в печері на острові Лузон.

Представники вимерлих людей невідомого виду жили на острові понад 50 тис. років тому. Його фізичні особливості поєднують в собі риси сучасної людини і риси властиві парантропам і австралопітекам. Про це повідомляє ВВС.

У 2007 році в цій печері знаходили плеснову кістка людини, але визначити її вид вчені не змогли. Потім вчені відправилися в печеру з новим дослідженням і знайшли фаланги пальців ніг і рук, моляри і премоляри. За ними вчені встановили не менше трьох нових видів людей.

Знайдені моляри виявилися схожі на корінні зуби сучасних людей, але набагато менші за розміром. На жаль, виділити ДНК з останків для визначення послідовності генома не вдалося.

Вчені сподіваються встановити найближчих родичів нового виду і дізнатися, як на острові з’явилися нові невідомі види. Дослідники припускають, що вимерлі люди могли випадково дістатися до острова і там почали розвиватися особливим шляхом еволюції.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили найбільшого тиранозавра.