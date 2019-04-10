Надважкий носій Falcon Heavy запустять сьогодні вночі. Фото: astronews

https://racurs.ua/ua/n120595-nadvajkyy-nosiy-falcon-heavy-zapustyat-sogodni-vnochi-translyaciya.html

Ракурс

Надважку ракету-носій Falcon Heavy від SpaceX запустять в ніч на 11 квітня об 1.35 за київським часом. Ця ракета є однією з найпотужніших за всю історію земної космічної індустрії і найпотужнішою з тих, що зараз експлуатуються.

На надважкому носії запустять аравійський супутник ArabSat 6A. Перебуваючи в космосі він буде передавати сигнал інтернету, телебачення та мобільного зв’язку в Європі, Близькому Сході та Африці. Супутник був побудований американською компанією Lockheed Martin.

Ракету запустять з Космічного центру Кеннеді з майданчика LC-39A. Два бічних прискорювача потім сядуть на наземні комплекси, а ступінь центрального блоку, згідно з планом, опиниться на морській платформі.

Ракета-носій Falcon Heavy раніше пройшла успішні випробування і навіть один вдалий запуск.

Як раніше повідомляв «Ракурс», американські вчені не можуть встановити зв’язок з 19 супутниками. Їх запустили в космос чотири місяці тому за допомогою ракети-носія Falcon 9.