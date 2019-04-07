Запуск Falcon 9: вчені не можуть зв'язатися з деякими супутниками. Фото: Узнамания

https://racurs.ua/ua/n120450-zapusk-falcon-9-vcheni-ne-mojut-zv-yazatysya-z-deyakymy-suputnykamy.html

Ракурс

Американські вчені не можуть встановити зв’язок з 19 супутниками. Їх запустили в космос чотири місяці тому за допомогою ракети-носія Falcon 9. Поки що вчені знають, де вони перебувають, але дослідники не можуть встановити яким операторам належать супутники, а сигнали із Землі з якоїсь причини до них не доходять.

Запуск 64 супутників стався на початку грудня минулого року на південному узбережжі Каліфорнії. За допомогою ракети на навколоземну орбіту було виведено супутники комерційних компаній, дослідницьких організацій та шкіл. Про це повідомляє «Хайтек».

Супутники відстежують через Мережу космічного спостереження ВПС США, в яку входять радари і телескопи по всьому світу. Поки що ідентифікувати що не відповідають супутники в орбітальному каталозі ВПС не вдалося.

Така ситуація ставить під удар власників компаній, адже якщо супутники не реагують на команди, значить вони стають космічним сміттям разом з усім обладнанням всередині. Також завжди залишається загроза, що супутник вріжеться в якийсь інший об'єкт і знайти винних буде неможливо.

Аналітики запевняють, що в подальшому необхідно внести зміни до нормативної і технічної баз, щоб знати кому належить кожен супутник в космосі.

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