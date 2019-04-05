Японська Міжпланетна станція скинула бомбу на астероїд. Фото: subscribe

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Ракурс

Японська міжпланетна станція «Хаябуса-2» бомбардувала астероїд Рюгу. Внаслідок утворився штучний кратер, в якому станція буде проводить забір ґрунту з підповерхнєвого шару космічного тіла.

Перший забір порід на астероїді станція провела на початку березня. Тоді «Хаябуса-2» наблизилася на найбільш можливу відстань і вистрілила в космічне тіло танталовою кулею. Потім станція використала ґрунтозабірний пристрій, щоб зібрати пил і дрібні уламки, які піднялися вгору. Про це повідомляється на сторінці станції в Twitter.

Більшу частину часу апарат перебуває на 20-кілометровій орбіті астероїда, але під час останньої операції «Хаябуса-2» спустилася до 500 м і скинула пенетратор, який розігнався до 2 км/с. Вибух стався через 40 хвилин на відстані близько 100 м над поверхнею.

Після бомбардування станція зробила знімки пилу і осколків. Коли вони вгамуються, з’являться фото самого кратера. Після цього станція спуститься для забору ґрунту і відправить зразки на Землю у спеціальній капсулі. Вчені сподіваються, що аналіз зразків допоможе отримати більше інформації про походження Всесвіту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні приватний ізраїльський зонд вийшов на місячну орбіту. Очікується, що він приземлиться на поверхню супутника Землі 11 квітня.