Японская межпланетная станция сбросила бомбу на астероид. Фото: subscribe

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Ракурс

Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» бомбардировала астероид Рюгу. В результате образовался искусственный кратер, в котором станция будет проводит забор почвы из подповерхностного слоя космического тела.

Первый забор пород на астероиде станция провела в начале марта. Тогда «Хаябуса-2» приблизилась на максимально возможное расстояние и выстрелила в космическое тело танталовой пулей. Затем станция использовала грунтозаборное устройство, чтобы собрать пыль и мелкие обломки, которые поднялись вверх. Об этом сообщает на странице станции в Twitter.

Большую часть времени аппарат находится на 20-километровой орбите астероида, но во время последней операции «Хаябуса-2» спустилась до 500 м и сбросила пенетратор, который разогнался до 2 км/с. Взрыв произошел спустя 40 минут на расстоянии около 100 м над поверхностью.

После бомбардировки станция сделала снимки пыли и осколков. Когда они улягутся, появятся фото самого кратера. После этого станция спустится для забора грунта и отправит образцы на Землю в специальной капсуле. Ученые надеются, что анализ образцов поможет получить больше информации о происхождении Вселенной.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня частный израильский зонд вышел на лунную орбиту. Ожидается, что он приземлится на поверхность спутника Земли 11 апреля.