Запуск Falcon 9: ученые не могут связаться с некоторыми спутниками. Фото: Узнамания

https://racurs.ua/n120450-zapusk-falcon-9-uchenye-ne-mogut-svyazatsya-s-nekotorymi-sputnikami.html

Ракурс

Американские ученые не могут установить связь с 19 спутниками. Их запустили в космос четыре месяца назад с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Пока что ученые знают, где они находятся, но исследователи не могут установить каким операторам принадлежат спутники, а сигналы с Земли по какой-то причине к ним не доходят.

Запуск 64 спутников произошел в начале декабря прошлого года на южном побережье Калифорнии. С помощью ракеты на околоземную орбиту были выведены малые спутники коммерческих компаний, исследовательских организаций и школ. Об этом сообщает «Хайтек».

Спутники отслеживают через Сеть космического наблюдения ВВС США, в которую входят радары и телескопы по всему миру. Пока что идентифицировать не отвечающие спутники в орбитальном каталоге ВВС не удалось.

Такая ситуация ставит под удар владельцев компаний, ведь если спутники не реагируют на команды, значит они становятся космическим мусором вместе со всем оборудованием внутри. Также всегда остается угроза, что спутник врежется в какой-то другой объект и найти виновных будет невозможно.

Аналитики уверяют, что в дальнейшем необходимо внести изменения в нормативную и техническую базы, чтобы знать кому принадлежит каждый спутник в космосе.

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