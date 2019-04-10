Грудне молоко може впливати на дитяче ожиріння – вчені. Фото: o-krohe.

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Ракурс

Аналіз грудного молока показав, що склад грудного молока у матерів з надлишковою вагою відрізняється від складу у жінок з нормальною вагою. Вчені виявили десяток метаболітів, які є можливими факторами ризику ожиріння у дітей.

Дослідники встановили, що ожиріння матері є одним з найсильніших предикторів дитячого ожиріння. Про це повідомляє Американський журнал клінічного харчування, передає medical xpress.

Дитяче ожиріння значно підвищує ризик виникнення діабету другого типу і тягне за собою безліч інших ускладнень для здоров’я. Одним з важливих чинників впливу на дитяче ожиріння також є вплив харчування в післяпологовий період.

В результаті аналізу було встановлено, що в грудному молоці в перший місяць перебувають 10 метаболітів, які розрізнили матерів з надлишковою вагою від жінок з нормальною вагою. До півроку ця кількість зросла вдвічі.

Зазначимо, що чотири метаболіти виявилися похідними нуклеотидів, а ще три олігосахаридами можуть змінювати кишкову мікробіоту.

Вчені сподіваються, що поглиблене вивчення грудного молока допоможе вплинути на дитяче ожиріння і зробити грудне вигодовування абсолютно нешкідливим.

Як раніше повідомляв «Ракурс», до ожиріння може привести надмірне захоплення гаджетами. Вчені провели незвичайний експеримент.