Росія не змогла повернутися до ПАРЄ і зняти санкції. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120593-rosiya-ne-zmogla-povernutysya-do-parie-i-znyaty-sankciyi.html

Ракурс

Проросійська доповідь голландця Тінні Кокса не допомогла Росії повернути свою делегацію до Парламентської асамблеї ради Європи. Спроба РФ зняти з себе санкції також провалилася.

Під час підготовки документа за допомогою безлічі поправок вдалося прибрати з доповіді найнебезпечніші норми. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат Борислав Береза.

Передбачалося, що документ після прийняття скасує діючу процедуру введення санкцій і замінить її на більш складний механізм. Такий маневр повинен був дозволити Росії повернутися до Асамблеї і фактично заборонити накладати на неї санкції.

На думку депутата, наступним кроком Росії буде спроба схилити Комітет міністрів Ради Європи до згоди на цю реформу. Українська делегація очікує подальші труднощі з цього питання на літній і осінній сесіях.

Складний механізм запровадження санкцій до кінця не відкинули. Він стане більш жорсткою версією чинної процедури, яку будуть застосовувати при гострій потребі проти держави-члена Ради Європи, включаючи Росію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час обговорення нового документа, який міг протягнути Росію в ПАРЄ, німецькі делегати нецензурно образили українців.