У ПАРЄ хочуть домогтися відміни антиросійських санкцій. Фото: ТВ Центр

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На засіданні бюро Європейської народної партії розгорівся справжній скандал навколо антиросійських санкцій. Депутат Бундестагу Андреас Нік і член ПАРЄ від Німеччини з нецензурною лайкою накинувся на представника України.

У ПАРЄ окремі політики хочуть домогтися вирішення питання про зняття санкцій із Російської Федерації, які були введені через окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Про це 8 квітня повідомив народний депутат та член ПАРЄ Георгій Логвинський на власній сторінці у Facebook.

«Засідання бюро Європейської народної партії закінчилося особистою образою на мою адресу з боку не просто депутата, а глави німецької делегації в Асамблеї Андреаса Ніка», — йдеться в повідомленні.

Німецький депутат заявив, що антиросійські санкції позбавляють доходів 250 співробітників Ради Європи. Логвинський відзначив, що не можна обґрунтовувати зняття санкцій фінансовими труднощами, особливо в розмірі 32 млн євро для 46 країн.

Після цих слів німецький депутат нецензурно вилаявся й обізвав українського колегу. Після скандалу четверо депутатів залишили засідання групи. Решта членів бюро одностайно проголосували проти зміни процедури і засудили поведінку учасників конфлікту.

Також сьогодні народний депутат Олена Сотник на власній сторінці у Facebook повідомила, що в ПАРЄ одноголосно підтримали її поправку, яка передбачає те, що будь-які механізми щодо санкцій будуть додатковими.

Нагадаємо, 8 квітня бюро Парламентської асамблеї Ради Європи затвердило проведення термінових дебатів, наслідком яких може стати позбавлення організації права накладати на Росію санкції. Очікувалося, що під час дебатів проросійські лобісти запропонують «підготувати» доповідь, яка може змінити розподіл повноважень у Раді Європи.