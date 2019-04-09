Грип забрав життя шестирічної дитини у Запорізькій області. Фото: Телеканал ATR

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Від грипу померла шестирічна дитина у Запорізькій області. Батьки звернулися по медичну допомогу лише на п’ятий день хвороби.

Дитину одразу ж госпіталізували, повідомляють у прес-службі Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Зазначається, що батьки пізно звернулись до медзакладу: в дитини розвинулось ускладнення у вигляді пневмонії. У лікарні їй зробили штучну вентиляцію легенів, проте це на дало бажаного результату і дитина померла.

Загалом у Запорізькій області в період зростання кількості захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) було зареєстровано три летальні випадки. У регіоні від грипу померли двоє дітей та один дорослий.

Нагадаємо, наприкінці березня від грипу помер мешканець Кіровоградської області. У чоловіка виникли ускладнення, які й призвели до смерті. За словами медиків, він не мав щеплень від грипу.