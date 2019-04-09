Грипп унес жизнь шестилетнего ребенка в Запорожской области. Фото: Телеканал ATR

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От гриппа умер шестилетний ребенок в Запорожской области. Родители обратились за медицинской помощью только на пятый день болезни.

Ребенка сразу же госпитализировали, сообщают в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что родители поздно обратились в медучреждение: у ребенка уже развилось осложнение в виде пневмонии. В больнице ему сделали искусственную вентиляцию легких, однако это не дало желаемого результата и ребенок умер.

Всего в Запорожской области в период роста количества заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) были зарегистрированы три летальных исхода. В регионе от гриппа умерли два ребенка и один взрослый.

Напомним, в конце марта от гриппа умер житель Кировоградской области. У мужчины развились осложнения, приведшие к летальному исходу. По словам медиков, у него не было прививок от гриппа.