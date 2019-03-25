Грипп забрал еще одну жизнь на Кировоградщинеhttps://racurs.ua/n119840-gripp-zabral-esche-odnu-jizn-na-kirovogradschine.htmlРакурс
От гриппа умер еще один житель Кировоградской области. Летальный случай был зафиксирован в Новоукраинском районе.
Житель Кировоградщины умер от осложнений гриппа типа, А (H1N1). Умерший не имел прививки от этой болезни, сообщают в Кировоградском областном лабораторном центре.
Отмечается, что это уже седьмая смерть от гриппа в области с начала эпидемического сезона.
Впрочем, эпидемиологическую ситуацию в области называют в целом спокойной. На прошлой неделе в больницы обратились 2977 человек с жалобами на респираторные заболевания, из них 266 человек госпитализированы. При этом 72,2% всех случаев заболевания ОРВИ выявлены у детей.
В лабораторном центре отметили, что самой эффективной защитой от гриппа является своевременная иммунизация.
Напомним, на прошлой неделе от кори умерла молодая роженица. Болезнь диагностировали у женщины на следующий день после родов, а через неделю она умерла.