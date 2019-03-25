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Грип забрав ще одне життя на Кіровоградщині. Фото: Днепр Час

Грип забрав ще одне життя на Кіровоградщині

25 бер 2019, 12:34
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Від грипу помер іще один житель Кіровоградської області. Летальний випадок було зафіксовано в Новоукраїнському районі.

Мешканець Кіровоградщини помер від ускладнень грипу типу, А (H1N1). Також померлий не мав щеплення від цієї хвороби, повідомляють у Кіровоградському обласному лабораторному центрі.

Зазначається, що це вже сьома смерть від грипу в області з початку епідемічного сезону.

Утім, епідеміологічну ситуацію в області називають спокійною. Минулого тижня до лікарень звернулися 2977 осіб зі скаргами на респіраторні захворювання. з них 266 осіб госпіталізували. При цьому 72,2% усіх випадків захворювання на ГРВІ виявлено у дітей.

У лабораторному центрі зазначили, що найефективнішим захистом від грипу є своєчасна імунізація.

Нагадаємо, минулого тижня від кору померла молода породілля. Хворобу діагностували у жінки наступного дня після пологів, а за тиждень вона померла.

Джерело: Ракурс


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