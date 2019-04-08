ПАРЄ можуть позбавити права накладати санкції на Росію, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n120478-zaohochennya-agresora-buro-parie-zatverdylo-terminovi-debaty-schodo-antyrosiyskyh-sankciy.html

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Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) затвердило проведення термінових дебатів, наслідком яких може стати позбавлення організації права накладати на Росію санкції.

Очікується, що під час дебатів проросійські лобісти запропонують «підготувати» доповідь, котра може змінити розподіл повноважень у Раді Європи, повідомляє видання «Європейська правда».

За інформацією видання, насправді проект відповідної резолюції вже готовий, його мета — забрати в ПАРЄ право накладати санкції на Росію. У намаганні просунути таке рішення задіяні соціалістка Ліліан Морі Паск'є та лідер групи «Об'єднані ліві», нідерландський парламентар Тіні Кокс.

Втім, рішення про проведення термінових дебатів ще не остаточне, його також має затвердити сесійна зала.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо нещодавно заявив, що в Конгресі США спостерігається «втома» стосовно законопроектів, спрямованих на розширення антиросійських санкцій. Рубіо є ініціатором законопроекту, спрямованого на посилення санкцій у зв’язку з втручанням Росії у американські вибори.