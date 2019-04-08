Затримали на хабарі прокурора. Фото: Кременчуг Тудей

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На хабарі погорів посадовець однієї з районних прокуратур Одеської області.

Прокурор вимагав від фігурантів кримінальних проваджень гроші, за певну суму коштів обіцяв змінити цим особам міру запобіжного заходу. Таку «послугу» зловмисник хотів зробити одному із підозрюваних, який входив до групи так званих чорних ріелтерів. Бандити проходять у справі про заволодіння нерухомістю громадян на території одного з районів Одеської області. Про це 8 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби задокументували, як прокурор отримував хабар в розмірі 10 тис. дол. від однієї особи, яка перебуває під слідством. Посадовця затримали на одній з вулиць Одеси після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі проводять невідкладні слідчі дії щоб встановити, чи причетні інші співробітники районної прокуратури до корупційної діяльності.

Нагадаємо, на початку квітня силовики затримали на хабарі в сумі 5 тис дол. заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу Національної поліції Івано-Франківської області. Майор поліції обіцяв за ці гроші не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за нібито крадіжку автомобіля.