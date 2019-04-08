Весняний призов: названо дату відправки призовників на строкову службу / Фото: 5 канал

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В рамках весняного призову відправка призовників на строкову військову службу запланована після другого туру виборів президента України. Про це у понеділок на брифінгу в Києві заявив військовий комісар Київського міського військового комісаріату, полковник Сергій Клявлін.

Таким чином призовників почнуть направляти до військових частин та інших військових формувань у другій половині квітня, пише УНН.

«Термін служби — 18 місяців. Для громадян України, які мають вищу освіту на рівні магістра або спеціаліста відповідно термін служби — рік за умови представлення документів щодо рівня освіти», — додав Клявлін.

Весняний призов на строкову службу в Україні триватиме по червень. Робота призовних комісій всіх рівнів розпочалася 1 квітня.

«Зараз здійснюється проведення медичних комісій на визначення придатності громадян до проходження строкової військової служби, а також призначення їх до відповідних команд», — пояснив військовий комісар.

Загалом під час весняного призову планується призвати 18 752 особи. До лав ЗСУ призовуть 9 тис. осіб, до Національної гвардії — понад 5 тис. осіб, до Держприкордонслужби — 4 тис. осіб і до Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб.

«Поки прогнози оптимістичні, все йде за планом», — наголосив воєнком.

Клявлін уточнив, що у Києві на строкову військову службу 780 громадян підлягають призову. Більшість киян направлять до Збройних сил — 423 особи, до Нацгвардії — 220, до ДПСУ — 157 та ще 20 громадян до Держспецслужби транспорту. Всього в Києві близько 30 тис. громадян підпадають під призов на строкову службу.

Нагадаємо, минулого разу під час осіннього призиву планувалося направити до ЗСУ понад 17 тис. осіб.