Весенний призыв: когда и сколько украинцев отправят на срочную службу / Фото: 5 канал

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В рамках весеннего призыва отправка призывников на срочную службу запланирована после второго тура выборов президента Украины. Об этом в понедельник на брифинге в Киеве заявил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата, полковник Сергей Клявлин.

Таким образом призывников начнут направлять в воинские части и другие формирования во второй половине апреля, пишет УНН.

«Срок службы — 18 месяцев. Для граждан Украины с высшим образованием на уровне магистра или специалиста соответственно срок службы — год при условии предоставления документов об уровне образования», — добавил Клявлин.

Весенний призыв на срочную службу в Украине продлится до июня. Работа призывных комиссий всех уровней началась 1 апреля.

«Сейчас осуществляется проведение медицинских комиссий для определения пригодности граждан к прохождению срочной службы, а также распределение их в соответствующие команды», — пояснил военный комиссар.

Всего в ходе весеннего призыва планируется призвать 18 тыс. 752 человека. В ряды ВСУ призовут 9 тыс. человек, в Национальную гвардию — свыше 5 тыс. человек, в Госпогранслужбу — 4 тыс. человек и в Государственную спецслужбу транспорта — 600 человек.

«Пока прогнозы оптимистичны, все идет по плану», — подчеркнул военком.

Клявлин уточнил, что в Киеве призыву на срочную военную службу подлежат 780 граждан. Большинство киевлян направят в Вооруженные силы — 423 человека, в Нацгвардии — 220, в ГПСУ — 157 и еще 20 граждан — в Госспецслужбу транспорта. Всего в Киеве около 30 тыс. граждан подпадают под призыв на срочную службу.

Напомним, в прошлый раз во время осеннего призыва планировалось направить в ВСУ более 17 тыс. человек.