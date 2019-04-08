Курс валют в Украине в конце 2019-го года возрастет

https://racurs.ua/n120475-agentstvo-fitch-dalo-neuteshitelnyy-prognoz-po-kursu-grivny-do-konca-2019-goda.html

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Курс доллара в Украине в конце 2019 года вырастет. Ожидается, что 1 долл. будет стоить 28,86 грн.

В 2020 году гривна тоже продолжит свое падение. Финансовые аналитики считают, что в следующем году 1 долл. будет стоить 30,6 грн. Такой неутешительный прогноз курса национальной валюты Украины сделало международное рейтинговое агентство Fitch. О подорожании американского доллара в Украине говорится в аналитическом отчете агентства по кредитному рейтингу НАК «Нафтогаз Украины».

Эксперты Fitch считают, что снижение курса украинской денежной единицы будет связано не только с отсутствием доходов от транзита и транспортировки российского газа после 2020 года из-за окончания контракта с «Газпромом», но и с внешними долгами Украины и снижением доходности в большинстве сегментов.

В течение марта и в начале апреля официальная валюта Соединенных Штатов Америки немного подешевела по отношению к гривне. Специалисты финансового рынка утверждают, что курс украинских денег укрепился в период выборов президента Украины. Представители «Комитета избирателей Украины» предполагают, что курс гривны был стабильным в течение февраля-марта из-за того, что все кандидаты в президенты потратили на предвыборную агитацию почти 300 млн грн.

Напомним, 7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». Документ отменил более 20 валютных ограничений. Украинцам этот закон позволяет покупать онлайн валюту, пересылать деньги за границу и инвестировать собственные средства в иностранные ценные бумаги.