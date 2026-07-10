Новая банкнота появится в Украине, фото: «Укринформ»

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Ракурс

В Україні в обігу з 4 вересня 2026 року з’явиться банкнота номіналом 2000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

На банкноті зображений Васьль Стус — український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист та правозахисник. Стус був членом Української Гельсінської групи, одним із найактивніших представників українського дисидентського руху. Помер в ув’язненні у вересні 1985 року.

У 1991 році Стуса посмертно відзначили Державною премією ім. Т. Шевченка за збірку поезій «Дорога болю», а 26 листопада 2005 року — посмертно присвоєно звання Герой України.

На зворотному боці банкноти зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу, — розповів очільник НБУ Андрій Пишний. — Ви побачите елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Наприклад, образ сокола-боривітра, взятого із її легендарного маріупольського панно.

Боривітер — це птах, який здатний утримуватися на одному місці наперекір найсильнішим потокам вітру. Це надзвичайно точна метафора шістдесятників. Вони стояли проти системи, яка здавалася всесильною. Це покоління не мало держави та захисту, але мало внутрішню свободу. І саме ця внутрішня свобода стала основою майбутньої незалежності України, — додав він.

Також на банкноті є мотиви поезії Василя Стуса, написаної в ув’язненні, — рядок з його вірша: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута — творця українського державного стилю 1917−1919 років, автора перших гривень та шагів часів Української Народної Республіки. У НБУ наголошують, що використання цього шрифту підкреслює, що банкнота є візуальним документом української державності.

За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014−2019 років. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе легко визначати номінал: