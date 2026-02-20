Нацбанк выводит из обращения все банкноты до 20 гривен

Нацбанк выводит из обращения все банкноты до 20 гривенhttps://racurs.ua/n212193-nacbank-vyvodit-iz-obrascheniya-vse-banknoty-do-20-griven.htmlРакурс
В Україні з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років замінюються на відповідні обігові монети.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прес-служба Нацбанку.
Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій, — наголошують у Нацбанку.
У НБУ зазначають, що громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:
- в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
- в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;
- у Національному банку — наразі безстроково.
Необхідність виведення цих банкнот з обігу в Нацбанку пояснюють тим, що:
- вони вже майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі;
- мають середній термін придатності близько 2,5 років — тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними;
- в обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить близько 20−25 років.
Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, — додали у Нацбанку.