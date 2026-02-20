Нацбанк выводит из обращения все банкноты до 20 гривен

Ряд бумажных банкнот выводят из обращения, фото: НБУ

В Україні з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років замінюються на відповідні обігові монети.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прес-служба Нацбанку.

Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій, — наголошують у Нацбанку.

У НБУ зазначають, що громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — наразі безстроково.

Необхідність виведення цих банкнот з обігу в Нацбанку пояснюють тим, що:

вони вже майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі;

мають середній термін придатності близько 2,5 років — тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними;

в обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить близько 20−25 років.