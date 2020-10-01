Монеты в 25 копеек и банкноты старых образцов перестали быть деньгами. Фото: poltava.to

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Монеты в 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года с 1 октября 2020 года перестали быть деньгами.

Национальный банк Украины изымает эти деньги из наличного обращения. Все магазины, рестораны, заведения сферы быта не будут принимать их при наличных расчетах за товары и услуги. Об этом ранее сообщала пресс-служба НБУ.

В финансовом регуляторе отметили, что остатки таких монет и банкнот до 16 октября 2020 года должны сдать в кассы банков для зачисления на их расчетные счета.

У украинцев есть время до 2023 года, чтобы бесплатно обменять эти монеты и купюры на платежные оборотные монеты и банкноты всех номиналов в сумах, кратных 10 копейкам. Это можно сделать во всех отделениях украинских банков — в течение первого года с даты изъятия их из обращения, до 30 сентября 2021 года включительно.

Также обмен возможен в НБУ, «Ощадбанке», «ПриватБанке», «Райффайзен Банке Аваль», банке ПУМБ в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 30 сентября 2023 года включительно.

Напомним, в НБУ заявляли, что будут активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 грн и одногривневые монеты образца 1996 года. Эти купюры НБУ планирует заменять соответствующими монетами образца 2018 года.