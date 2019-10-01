Новости Украины

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НБУ начал изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек: названы сроки. Фото: Еспресо

НБУ начал изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек: названы сроки

1 окт 2019, 11:54
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Национальный банк с сегодняшнего дня начал постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. Несмотря на это, данный номинал пока оставляют в обращении и им можно будет рассчитываться.

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Как сообщили сегодня в пресс-службе НБУ, монеты 25 копеек, которые будут попадать в банки, обратно в оборот не поступят. Таким образом, их будет становиться все меньше.

В регуляторе напомнили, что обменять монеты номиналом 25 копеек можно без каких-либо ограничений и бесплатно. На это у их владельцев есть три года.

Обменять монеты можно в течение первого года с даты изъятия их из оборота, а также в течение трех лет в Национальном банке и уполномоченных банках. В частности, обмен производят «Сбербанк», «ПриватБанк» и «Райффайзенбанк Аваль».

Напомним, что понедельник, 30 сентября, был последним днем, когда монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек считались в Украине платежным средством. С​ 1 октября эти монеты не будут принимать в расчетах за товары и услуги. Регулятор начинает изымать их из обращения.

Источник: Ракурс


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