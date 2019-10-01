НБУ почав вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок: названі терміни. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n127514-nbu-pochav-vyluchaty-z-obigu-monety-nominalom-25-kopiyok-nazvani-terminy.html

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Національний банк з сьогоднішнього дня почав поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. Незважаючи на це, даний номінал поки залишають в обігу і їм можна буде розраховуватися.

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Як повідомили сьогодні в прес-службі НБУ, монети 25 копійок, які будуть потрапляти в банки, назад в оборот не надійдуть. Таким чином, їх буде ставати все менше.

У регуляторі нагадали, що обміняти монети номіналом 25 копійок можна без будь-яких обмежень і безкоштовно. На це у їх власників є три роки.

Обміняти монети можна протягом першого року з дати вилучення їх з обороту, а також протягом трьох років у Національному банку та уповноважених банках. Зокрема, обмін проводять «Сбербанк», «ПриватБанк» і «Райффайзенбанк Аваль».

Нагадаємо, що в понеділок, 30 вересня, був останнім днем, коли монети номіналами 1, 2 і 5 копійок вважалися в Україні платіжним засобом. З 1 жовтня ці монети не прийматимуть у розрахунках за товари та послуги. Регулятор починає вилучати їх з обігу.